В Мурманске полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя

Сегодня сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования в районе поселка Абрам-мыс в Первомайском округе Мурманска, увидели автомобиль «ВАЗ-2112», двигающийся с нарушением ПДД.

Законное требование сотрудников полиции об остановке для проверки документов водитель транспортного средства не выполнил и продолжил движение. Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, требуя по громкой связи остановить машину. Однако водитель проигнорировал данное требование. В связи с тем, что автомобиль двигался со значительным превышением скорости и представлял реальную угрозу для других участников движения, создавая аварийные ситуации, в том числе с выездом на полосу встречного движения, сотрудники ДПС в районе поселка Дровяное приняли решение применить табельное оружие для остановки машины.

В ходе погони полицейские несколько раз выстрелили в автомобиль, попав во все четыре колеса машины, водителю травмы в результате стрельбы не причинялись.

В результате погони автомобиль был остановлен на Прибрежной дороге в районе авторынка. Личность водителя, управлявшего автомобилем, установлена. По предварительным данным, водитель – житель г. Полярного 1995 года рождения – управлял транспортным средствам, не имея прав, двигался на автомобиле без регистрации с подложными номерами.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту применения табельного оружия сотрудниками полиции руководством ОБ ДПС ГИБДД проводится проверка.