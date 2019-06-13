В Мурманске полицейскими по «горячим следам» раскрыт уличный грабёж

В дежурную часть одного из отделов полиции города ночью от 22-летнего мурманчанина поступило заявление об ограблении. В ходе проверки сообщения стражами порядка установлено, что северянин пострадал в результате инцидента, который произошёл ночью около одного из домов, расположенных на проезде Связи.

Потерпевший возвращался домой, когда его на улице догнал неизвестный и затеял с ним словесный конфликт, после чего между молодыми людьми возникла драка. В ходе потасовки злоумышленник отобрал у потерпевшего барсетку, в которой находился мобильный телефон и портативная акустическая колонка, а затем скрылся с места происшествия.

Потерпевший смог описать приметы нападавшего. Составленная ориентировка была передана всем дежурным нарядам. Спустя непродолжительное время по полученным приметам подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и доставлен в дежурную часть. Им оказался ранее судимый, за совершение имущественных преступлений, 20-летний житель города Мурманска.

Похищенное злоумышленник не успел, как планировал, продать. Гаджет и колонка изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Максимальное наказание, которое может ожидать северянина - лишения свободы сроком до семи лет.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.