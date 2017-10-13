В Мурманске полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже

В отдел полиции города поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с сотрясением головного мозга. Сотрудники полиции, прибывшие в медучреждение, опросили потерпевшего. Было установлено, что между ним и малознакомым ему мужчиной произошел конфликт после совместного распития спиртных напитков в закусочной. Ссора продолжилась на улице. Злоумышленник стал угрожать потерпевшему физическим воздействием и открыто похитил мобильный телефон «Самсунг А5», а также портмоне с имеющимися в нем денежными средствами в сумме 13 тысяч 500 рублей. Потерпевший описал злоумышленника.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, обнаружила портмоне потерпевшего, из которого были похищены денежные средства. Оперативники изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании закусочной. Эксперт-криминалист изъял отпечатки пальцев рук, оставленные грабителем на портмоне.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан, доставлен в дежурную часть и полностью изобличен. Грабителем оказался 25-летний местный житель. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Похищенный мобильный телефон был изъят у злоумышленника в ходе обыска. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.