В Мурманске полицейскими установлен молодой человек, который ограбил несовершеннолетних

В дежурную часть обратились родители двух несовершеннолетних молодых людей, которые обучаются в одном образовательном учреждении, с заявлением о том, что у них были похищены мобильные телефоны стоимостью 6300 и 7000 рублей.

В ходе опроса потерпевших полицейские установили, что ребята в вечернее время суток, находясь у дома по проспекту Ленина, встретили своего знакомого. Агрессивно настроенный молодой человек потребовал у них мобильные телефоны. Как только гаджеты оказались у злоумышленника в руках, он скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску была составлена ориентировка на злоумышленника и передана всем патрульным нарядам.

Спустя непродолжительное время сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен подозреваемый - ранее не судимый 16-летний мурманчанин - и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что похищенные мобильные телефоны успел продать.

Дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.