В Мурманске полицейскими установлен подозреваемый в угрозе убийством, высказанной в адрес пожилого соседа

В отдел полиции областного центра обратился 67-летний пенсионер, проживающий по улице Подстаницкого, с заявлением о том, что сосед по квартире угрожал ему убийством.

Сотрудники полиции выяснили, что у пенсионера произошёл словесный конфликт с одним из соседей, который начал высказывать претензии по поводу запахов доносящихся из квартиры потерпевшего. В ходе ссоры злоумышленник высказывал при свидетелях обещания лишить потерпевшего жизни. При этом мужчина в ходе конфликта сдавливал шею пенсионера руками.

Потерпевший угрозу воспринял реально и обратился за помощью в полицию.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску при содействии сотрудников Росгвардии подозреваемый, - 36-летний неработающий местный житель, - был установлен и опрошен.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.