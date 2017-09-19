В Мурманске полицейскими задержан кондуктор, который подозревается в присвоении дневной выручки

В полицию поступило заявление о краже денежных средств от руководства предприятия, оказывающего услуги по перевозке пассажиров троллейбусным и автобусным транспортом на территории города. Полицейские установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый мужчина, работавший в этом предприятии кондуктором. Как выяснили сотрудники полиции, завершив смену, злоумышленник забрал дневную выручку в общей сумме 9212 рублей и больше на работу не выходил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили личность подозреваемого. По ориентировке 22-летний местный житель был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что действуя из корыстных побуждений, с целью получения личной материальной выгоды похитил денежные средства принадлежащие предприятию, в котором он работал.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.