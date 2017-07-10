В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый за сбыт оружия

Сотрудникам отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску поступила оперативная информация о причастности 50-летнего местного жителя к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В ходе специальной операции полицейские задержали подозреваемого в доме по проспекту Ленина. Проведенная экспертиза установила, что мурманчанин продал лицу, участвующему в «проверочной закупке», боевой штык-кинжал к винтовке, относящийся к категории боевого колюще-режущего оружия, за 6 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.