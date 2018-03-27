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Мурманская область. Арктика27.03.18 12:10

В Мурманске полиция устанавливает личности лиц, подозреваемых в краже кошелька с 65 тысячью рублями у посетительницы торгового центра

18 марта неустановленное лицо, находясь на первом этаже многофункционального комплекса, расположенного по проспекту Кольскому, путем свободного доступа похитило кошелек (клатч), оставленный на скамейке возле фонтанов. В клатче находились денежные средства в сумме 65 тысячи  рублей и банковские карты. По этому факту с заявлением в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску обратилась северянка.

Опросив женщину, полицейские выяснили, что в период времени с 16.50 до 17.00 она со своей семьей находилась в холле торгового центра. Из-за собственной забывчивости женщина покинула холл, забыв кошелек на скамейке. Вернувшись через непродолжительное время, потерпевшая утерянное имущество не обнаружила.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, опросили персонал торгового центра, отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в холле, и камер наружного видеонаблюдения. Они заметили, как один из посетителей, воспользовавшись тем, что вещь оставлена без должного присмотра, похитил её путем свободного доступа. После чего мужчина осуществил звонок, из магазина к нему на встречу вышла женщина, и они направились к выходу.

По горячим следам задержать подозреваемых в совершении данного преступления не удалось. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».

Приметы лиц, подозреваемых в совершении кражи:

мужчина, 35-40 лет, среднего телосложения, рост 180 см. Был одет: пальто мужское, головной убор черного цвета,  серый свитер с воротником, темно-синие джинсы, темная обувь;

с ним была женщина, 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы русые ниже плечь. Была одета: пальто женское темного цвета, сапоги темного цвета.

Просьба ко всем, кто может предоставить сведения о подозреваемых, сообщить об этом в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-35, 40-60-49 (отдел уголовного розыска) или «02». Анонимность гарантируется.

 

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