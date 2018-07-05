На спортивной площадке в районе дома №33 по улице Маклакова появился пандус: люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата получили возможность беспрепятственно заниматься физкультурой.

Директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода поблагодарил неравнодушных горожан, которые стараются пресекать различные вандальные действия несознательных граждан, что помогает сохранять объекты в надлежащем состоянии.

– В ежедневном режиме мы мониторим состояние игровых зон и осуществляем уборку территории, – рассказал Сергей Негода. – Летом основные хлопоты доставляет оставленный мусор, в зимний период мы тщательно следим за своевременным вывозом снега.

Напомним, обустройством спортивных, детских и игровых объектов во дворах должны заниматься управляющие компании. Собственники жилья вправе распределить часть собираемых денег на организацию нужных им объектов инфраструктуры. В свою очередь городские власти взяли на себя содержание и ремонт спортивных площадок расположенных на базе школ и гимназий, а также в парках и скверах. На сегодняшний день в Мурманске полностью обновлены более 110 детских, игровых и спортивных комплексов.