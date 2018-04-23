В Мурманске пополняется маневренный фонд

Сегодня глава администрации областного центра Андрей Сысоев проверил ход работ по реализации программы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности города Мурманска.



Городские власти продолжают работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем. Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям: строительство социальных домов, приобретение квартир на вторичном рынке, ремонт пустующих муниципальных жилых помещений, а также перевод нежилых муниципальных помещений в жилые.



Так, нежилое помещение в доме № 4/1 по улице Александрова, которое какое-то время сдавалось под офис, теперь возвращено в жилой фонд и отремонтировано с использованием современных технологий. Здесь выполнена перепланировка, заменены окна, все двери, полы, сети электроснабжения, трубы, сантехника, установлены приборы учета, газовая плита, произведены отделочные работы. Трехкомнатная квартира площадью 60,5 квадратных метров пополнит маневренный фонд муниципалитета.



- То количество квартир, которое мы получаем в результате этой работы - очень хорошее подспорье городу. Особенно это заметно на фоне сложившейся ситуации в связи с недавними происшествиями: взрывами газа в домах на улицах Свердлова и Зеленой, пожаром в доме на улице Володарского. Еще 22 дома на улице Новосельской мы расселили в прошлом году, поскольку рыбный порт перестал выполнять свои функции как ресурсоснабжающая организация, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - В 2018 году запланирован ремонт в 82 жилых помещениях, в том числе в 49 квартирах в жилом районе Росляково.



За последние годы в Мурманске отремонтировано порядка 400 жилых помещений разной площади.