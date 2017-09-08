В Мурманске появился новый арт-объект

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и первый заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка встретились с художниками, которые преобразили подпорную стену на улице Папанина, 1.

Подарок ко Дню города приготовила группа мастеров граффити – 6 художников, 4 дизайнера и оператор. Они разработали эскиз будущего 50-метрового «полотна» и сделали разметку, спроецировали на стену различные фотографии Мурманска и прорисовывали их линии на бетонном «холсте». Для создания масштабного рисунка райтерам понабилось порядка 1200 баллонов краски.

Сегодня подпорная стена отображает исторический облик Мурманска: оленьи упряжки, первый троллейбус, невоплощенный план города, три первых ледокола и другие атрибуты ушедшей эпохи. Не остались без внимания и более современные реалии – памятники Жертвам интервенции, Алеше, ветрогенератор, заводы и фабрики.

– Создание подобных арт-объектов привлекает как мурманчан, так и гостей города. Также это наглядный пример того, что свое искусство уличные художники могут продемонстрировать легально, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Город предоставляет возможность выразить талантливым ребятам свои творческие идеи на специально подготовленных для этого стенах.

Одним из центральных элементов композиции стало изображение легендарного атомного ледокола «Арктика». Напомним, в этом году исполнилось 40 лет с того дня, как он впервые в истории достиг географической точки Северного полюса.

– Хорошие начинания необходимо поддерживать, – подчеркнул Мустафа Кашка. – Благодаря таким инициативным мурманчанам наш город становится еще красивее.