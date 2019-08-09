В Мурманске появился новый игровой комплекс

Городские власти продолжают работу по строительству современных детских и спортивных площадок на территориях образовательных учреждений.

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил качество новой детской игровой площадки установленной на территории школы № 11.

– Площадка стала большим подарком школе, – отметила директор школы №11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – В образовательном учреждении обучается более 600 детей, из них порядка 300 – ученики начальных классов, поэтому такая многофункциональная площадка необходима для младших школьников и ребят, занимающихся в группах продленного дня.

На площадке уже установлено как игровое, так и спортивное оборудование, скамейки и урны, уложено искусственное травмобезопасное покрытие. Все оборудование сертифицировано, для безопасности юных мурманчан площадка покрыта резиновой крошкой, а в отдельных игровых зонах уложен дополнительный слой ударопоглощающего покрытия.

– Строительство детских площадок – актуальная тема для горожан. Сегодня у мурманчан есть прекрасная возможность заниматься спортом, с пользой проводить время на пришкольных стадионах. Они хорошо освещены, безопасны и находятся под охраной, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Благоустройство этой пришкольной территории будет продолжено – планируется реконструировать стадион на заднем дворе школы.

Напомним, за последние годы в областном центре построено 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, в парках и скверах во всех округах города. В этом году в городе обновятся еще 15 площадок.