В Мурманске появится ещё одна детская площадка

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев побывал на территории школы № 44 (ул. Миронова, 5). Сейчас здесь ведутся работы по устройству детской игровой площадки: выполнена планировка территории и асфальтирование. Рабочие уложат искусственное покрытие, установят игровые комплексы, дополнительное наружное освещение, а также скамейки и урны.

– Площадка станет большим подарком школе. Раньше на ее месте был пустырь, теперь здесь будут проводить занятия группы продленного дня и уроки физической культуры в начальных классах, – рассказала директор школы № 44 Ольга Поддубная.

В 2011 году в Мурманске было начато возрождение пришкольных стадионов, строительство на их территориях новых спортивных и игровых площадок. Работы по их содержанию взял на себя муниципалитет. Пользоваться такими объектами совершенно бесплатно могут не только учащиеся образовательных учреждений, но и все желающие.

– Строительство детских площадок – актуальная тема для горожан. Сегодня у мурманчан есть прекрасная возможность заниматься спортом, с пользой проводить время на пришкольных стадионах. Они хорошо освещены, безопасны и находятся под охраной, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Благоустройство этой пришкольной территории будет продолжено в следующем году.

За последние годы в областном центре были модернизированы, а зачастую выстроены заново более 100 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах. К сожалению, не все горожане понимают важность этой работы, иногда такие комплексы подвергаются хулиганским действиям, после которых требуется серьезный ремонт.