В Мурманске появится новая спортивная площадка

Во дворе средней общеобразовательной школы № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, 3б) начались работы по обустройству детской игровой зоны. Она будет рассчитана на детей младшего возраста.

В настоящий момент рабочие закончили асфальтирование, ведутся работы по установке игрового и спортивного инвентаря. На объекте появится современное искусственное покрытие, будут установлены скамейки и урны. Стоит отметить, что при выборе оборудования учитывается, в первую очередь функциональность и безопасность.

– Очень важно, что подобные спортивные комплексы появляются на территориях образовательных учреждений, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – В шаговой доступности расположены жилые дома и на площадке смогут заниматься все юные жители района.

Напомним, что возрождение пришкольных стадионов начато в 2011 году. Работы по их содержанию взял на себя муниципалитет. На сегодняшний день в Мурманске обновлены более 110 детских и спортивных площадок - с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.