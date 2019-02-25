В Мурманске появится новый спорткомплекс

Сегодня в администрации города Мурманска состоялось совещание по вопросам строительства спорткомплекса на улице Капитана Орликовой.

Новый каток с искусственным льдом будет предназначен для занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также для спортивного досуга.

— Юные мурманские спортсмены традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях различных уровней, — прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — С появлением спортивного комплекса городские спортшколы будут обеспечены необходимой базой для проведения соревнований и полноценного учебно-тренировочного процесса.

На катке площадью 4000 квадратных метров одновременно смогут тренироваться 100 ребят. Работать комплекс будет круглый год. Реализация этого проекта станет важным событием для мурманчан и гостей города, ведь с момента строительства Ледового Дворца в 90-х годах в Мурманске не было построено ни одного крытого спортивного сооружения с искусственным льдом.

— Важно, что город вступает в новую фазу своего социально-экономического развития, — отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. — Я думаю, многие скептики, уверенные в том, что развитие Мурманска закончилось в год его столетия, на сегодняшний день могут пересмотреть свою позицию.