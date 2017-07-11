В Мурманске появится «обсерватория» для детей

Скоро в сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова будет построена еще одна зона отдыха для мурманчан от 5 до 11 лет. Игровой комплекс «Обсерватория» будет выполнен с мягким покрытием из резиновой крошки «Сэндвич-Гумибо» площадью 164 квадратных метра с насыщенным тематическим рисунком. На территории площадки установят комплекс для игр, а также двухместные качели и карусели. Для удобства горожан дополнительно поставят четыре скамейки и два мощных светильника.

В настоящее время основание площадки забетонировано, уже собран и установлен игровой комплекс, продолжается сборка игровых элементов. Также на территории «Обсерватории» будут проведены озеленительные работы по пересадке деревьев и кустарников.

- Все горки на детских площадках абсолютно безопасны для детей. Работы по установке горок выполняются в соответствии со всеми нормами, завод-изготовитель предоставляет нам паспорта безопасности изделий, — рассказал Александр Викторович.