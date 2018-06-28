В Мурманске появится рыбный магазин сети магазинов по доступным ценам

«Национальные рыбные ресурсы» создают сеть рыбных магазинов с целью повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке.

Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда успешно осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.

Ранее «Национальные рыбные ресурсы» реализовывали всю добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но, с текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.

На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Мурманска, Владивостока и Южно-Сахалинска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и её низкую стоимость.

Напомним, что в конце 2017 года на территории Калининградского морского рыбного порта был открыт специализированный рыбный магазин «Портовый». Магазин успешно осуществляет реализацию рыбы и рыбопродукции напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации.