В Мурманске появится сеть современных велопрокатов

В Мурманске откроется сеть современных велопрокатов. Один из первых пунктов проката будет открыт возле областной научной библиотеки уже в мае следующего года. Об этом сегодня сообщила руководитель регионального Центра городского развития Ольга Вовк. Работа по организации в областном центре велопрокатов ведётся по поручению главы региона Андрея Чибиса.

«Первые велопрокаты появятся в центральной части Мурманска. Мы будем расширять географию. Сейчас ведётся работа по выбору подходящих и удобных мест, рассматриваются варианты технического оснащения. При подборе велосипедов и оборудования важно учесть климатические условия и рельеф местности», - прокомментировала Ольга Вовк.

Руководитель Центра также отметила, что для удобства горожан велопрокат будет работать с мобильным приложением, которое подскажет, в каких пунктах есть свободный велосипед или место для его парковки. Кроме того, возвращать двухколёсный транспорт можно будет в удобном для арендатора месте.