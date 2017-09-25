В Мурманске появится стела Зое Космодемьянской

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание в сквере на улице Зои Космодемьянской. Собравшиеся выбрали место, где будет установлен памятная стела, и обозначили дату открытия – 22 июня 2018 года.

– Городские власти ведут огромную работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки, – рассказал Андрей Сысоев. – Очередным этапом такой серьезной работы станет установка памятной мемориальной доски в честь Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны – на одноименной улице.

– Все началось с предложения инициативной группы депутатов Совета депутатов города Мурманска об установке памятного барельефа на стене ДК «Первомайский», – напомнил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Однако архитекторы пришли к заключению, что нынешний облик этого здания не соответствует макету памятного знака. Тогда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев предложил разместить его на специальной стеле, которая может быть поставлена в обновлённом сквере на улице, носящей имя Зои Космодемьянской.

Над созданием памятного знака трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе, установленный на территории школы № 57 (ул. Сафонова, 11), памятная доска Ивану Сивко и многие другие.