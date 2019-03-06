В Мурманске поздравили женщин-руководителей

Сегодня в столице Заполярья состоялся прием женщин-руководителей мурманских предприятий и учреждений, посвященный Международному женскому дню.

С наступающим праздником мурманчанок поздравили глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и глава муниципального образования города Мурманск Тамара Прямикова.

— Здесь собрались мурманчанки, глубоко преданные своему городу, любящие его, те, кто создает славу столицы Заполярья: учителя, тренеры, работники дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, представительницы других очень важных профессий. Какие бы сферы деятельности мы не взяли, везде нас окружают женщины, — поделилась Тамара Прямикова. — Вообще, на севере живут очень сильные и смелые, очень надежные люди, благодаря мурманчанкам наш город так красив и расцветает с каждым годом.

— Сегодня мы собрались, чтобы сказать добрые слова нашим коллегам — талантливым руководителям, которых мы очень ценим, — рассказал Андрей Сысоев. — Наши женщины успешно сочетают профессиональные достижения и общественную деятельность с заботой о семье и близких.