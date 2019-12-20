В Мурманске представили «33 слова о дизайне»

Более 60 человек посетило показ киноальманаха о русском дизайне 18 декабря в кинотеатре «Северное сияние», после которого состоялась открытая тематическая дискуссия. Мероприятие организовал мурманский дизайнер Александр Лисовик при поддержке авторов проекта «Beat Films» и школы «Bang Bang Education».

– В рамках киноальманаха 33 известных современных дизайнера, от Артемия Лебедева до Покраса Лампаса, от команды «Яндекс» до «Mail.ru Group», рассуждают о том, существует ли русский дизайн и что входит в это понятие. Это традиционные орнаменты? Или кириллица? А может быть это авангард с его наследием? – поделился Александр Лисовик. – Это был второй показ фильма. Впервые его можно было посмотреть на «Дизайн-выходных», что прошли в октябре на базе Мурманского Арктического государственного университета.

Александр Лисовик – один из организаторов рабочей группы «Дизайн-код Мурманска». Группа состоит из архитекторов, дизайнеров, предпринимателей, представителей администрации и ведет разработку дизайн-кода столицы Заполярья.

Спикерами дискуссии также стали Татьяна Батова – преподаватель дизайна, каллиграфии и леттеринга МАГУ, Олег Хадарцев – один из создателей фестиваля «Inversia» и проектной группы fridaymilk.com, Роман Лесков – менеджер Центра кластерного развития Мурманской области, художник Мария Михайленко, известный мурманский активист и общественник Кирилл Бобров – создатель сообщества «Мурманск: что есть и что будет».

Спикеры и гости мероприятия поговорили о фильме и об определении русского и северного дизайна, обсудили, с чем ассоциируется Мурманск и какие существуют проблемы и ошибки в дизайне города.

– В результате дискуссии появилось несколько важных идей, которые помогут сформировать дизайн-сообщество нашего региона, поспособствуют созданию дизайн-концепции региона, – рассказал Александр Лисовик. – Во-первых, это идея о проведении фестиваля дизайна и дизайн-субботников, где студенты и все желающие смогут попрактиковаться на реальных проектах, получить новые знания. Также прозвучало предложение продумать концепцию северного дизайна для Мурманской области и, возможно, снять короткометражный фильм на эту тему.