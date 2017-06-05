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Мурманская область. Арктика05.06.17 12:48

В Мурманске представят лучшие работы фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна»

6 июня в 11.00 в Информационном центре по атомной энергии  состоится открытие выставки фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Мероприятие приурочено ко всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога.

В экспозиции будут представлены лучшие работы конкурса, иллюстрирующие красоту и уникальное разнообразие природы различных регионов России, а также фотографии, посвященные вопросам защиты флоры и фауны и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.

Организаторы выставки – Мурманское областное отделение Русского географического общества и Информационный центр по атомной энергии – в рамках мероприятия подпишут соглашение о сотрудничестве.

Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» проводится с 2015 года в целях привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. В настоящее время продолжается третий по счёту конкурс, работы принимаются до 31 июля. Выставка продлится до 31 августа.

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