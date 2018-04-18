В Мурманске преподаватель осужден за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере

Ленинским окружным судом Мурманска постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина Т., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

Установлено, что гражданин Т., находясь в Мурманске, незаконно приобрел вещество, содержащее наркотическое средство кокаин и сопутствующие ему техническое примеси, массой 9,9158 грамма, наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 388,1 грамма, вещество, содержащее наркотическое средство МДМА, общей массой 31,2188 грамма, то есть в крупном размере. После чего указанные наркотические средства он умышленно, без цели сбыта, для личного употребления незаконно хранил до момента его задержания в Мурманске.

С учетом того, что Т. ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также с учетом положительных характеристик с места работы судом назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор не вступил в законную силу.