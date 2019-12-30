В Мурманске пресечена деятельность запрещённого судом экстремистского объединения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года ликвидирована религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру местные религиозные организации, включая указанную в решении местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы «Центральная, Мурманск».

Установленные следствием лица, достоверно зная об этом, в период с апреля 2017 года по настоящее время осуществляли на территории Мурманска деятельность религиозного объединения путем проведения собраний с участниками организации, личного вознесения проповедей, распространения религиозной литературы и доведения ее текстов до участников собраний, вовлечения новых лиц в деятельность экстремисткой организации, а также иных действий организационного характера, направленных на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации.

В рамках возбужденного уголовного дела следователями СК при силовой поддержке бойцов УФСБ России по Мурманской области одновременно в пяти адресах на территории города Мурманска проведены обыски в целях изъятия имеющих значение для уголовного дела документов и предметов, а также установления лиц, причастных к противоправной деятельности.

В ходе производства обысков изъяты большой объём литературы, электронные носители информации. Кроме того, установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях, а также лица, которые их организовывали и проводили собрания с использованием сети «Интернет».

Незаконная деятельность экстремистской организации выявлена и пресечена при тесном взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.