В Мурманске приступили к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александром Емельянцевым побывали возле дома № 95 по проспекту Ленина и посмотрели, как продвигаются работы.

– На данном объекте будут выполнены работы по капитальному ремонту кровли и реставрации фасада, – рассказал Александр Емельянцев. – На сегодняшний день заключены контракты по ремонту 23 домов, с двумя подрядными организациями, которые имеют лицензию для работы с такими объектами.

Ремонт объектов культурного наследия - яркий пример успешного сотрудничества администрации города Мурманска, Фонда капитального ремонта общего имущества и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

– В Мурманске запланировано выполнение капитального ремонта в 136 многоквартирных домах, из них 28 зданий имеют статус «объекты культурного наследия», – рассказал Андрей Сысоев. – Капитальный ремонт затронет не только «сталинки» на проспекте Ленина, но и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, Софьи Перовской.