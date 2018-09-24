В Мурманске продолжается благоустройство дворов

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход благоустройства дворовой территории домов №№ 43 и 45 по ул. Сафонова. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во дворе уже отремонтированы тротуары и проезды, заменены люки. На детской площадке появилось резиновое покрытие и ограждение, впереди — установка игрового комплекса. Также среди прочего проектом предусмотрено обустройство контейнерной площадки и восстановление газонов с внесением растительной земли и посевом трав, установка урн и скамеек.

— Сегодня самостоятельно жильцам потянуть благоустройство территории — пожалуй, одну из самых затратных работ по содержанию многоквартирных домов, очень тяжело. Федеральный проект как раз призван помочь горожанам привести свои дворы в порядок, — отметил Андрей Сысоев. — Но не стоит забывать, что для выполнения этой работы надо очень серьезно подготовиться собственникам — провести собрание, договориться между собой и с управляющей организацией, правильно оформить документы. Именно владельцы квартир несут ответственность за свою общую собственность.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Мурманске будет отремонтировано 14 дворовых территорий во всех округах города. Обновляются и общественные зоны: продолжается благоустройство территории возле Семеновского озера, построен сквер на улице Шабалина.