В Мурманске продолжается благоустройство дворов

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова совместно с представителями ОНФ проверила ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В 2019 году в Мурманске предусмотрено благоустройство 21 дворовой территории во всех округах заполярной столицы, - рассказала Тамара Прямикова. – С каждым годом количество желающих принять участие в программе только увеличивается.

Среди прочих обновление затронет и придомовую территории домов №28/1 и 28/2 по улице Хлобыстова. Проектом благоустройства здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров, установка бортового камня и металлических пешеходных ограждений, урн и скамеек, устройство автомобильных стоянок, посев газонов. В настоящее время уже выполнена разборка асфальтобетонного покрытия и грунта под устройство автомобильных стоянок. Идет установка бортового камня.

— С начала реализации проекта активисты ОНФ проводят регулярные рейды на места благоустройства, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, директор гимназии №8 Ольга Дзюба. Вовлечение граждан в принятие решений и выполнение благоустройства – важнейшее условие приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Потребности у собственников квартир разные: в одном дворе не хватает детских или спортплощадок, кому-то - парковки. Именно поэтому решение жители дома должны принимать самостоятельно.

— Для того, чтобы двор был включен в программу, собственникам надо провести собрание, договориться между собой и с управляющей организацией о том, что именно они хотят изменить, и, конечно, правильно оформить документы, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина.

Обновляются и общественные зоны: сквер у памятника С. М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина — там появится новая спортивная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция зоны отдыха Семеновского озера.