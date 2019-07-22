В Мурманске продолжается летняя ремонтная кампания

Строительные работы ведут практически во всех образовательных учреждениях города. И детский сад № 46 в Росляково - не исключение.

В сорок шестой детский сад ходят больше двухсот малышей. Это 14 групп, из которых 4-е раннего развития и одна - компенсирующей направленности. Чтобы малышам было комфортно и тепло в саду с 1 июня в учреждении велдут ремонт, во время которого уже заменили все старые окна на современные стеклопакеты, установили новые двери.

«К 1 сентября готовы принять детей в наш детский сад. У нас осталось ещё произвести ремонт в туалетной комнате в группе «Радуга» и уложить линолеум в другой группе», - говорит Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска.

Клубника, щавель, репа, цветы и кустарники - такое разнообразие можно найти не только у бабушки на огороде, но и на территории детского сада № 46 в Росляково. Причём ребята участвуют и в посадке и в уходе за растениями. Здесь же для самых маленьких оборудованы сюжетные площадки, которые педагоги создавали совместно с детьми.

«Например, бабушкино подворье, метеостанция, фитогрядка и целебные растения-кустарники, расположенные на территории детского сада, - рассказывает об особенностях сада Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска.

Данное дошкольное учреждение - лидер по экологическому образованию малышей, постоянный участник городских акций. Заведующая садом подчеркивает, что формирование экологической культуры у маленьких мурманчан - одна из первоочередных задач.