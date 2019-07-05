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Мурманская область. Арктика05.07.19 16:35

В Мурманске продолжается обновление детских садов

Изменения в одном из них — МАДОУ г. Мурманска № 112 оценил сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Здесь выполнена комплексная реконструкция системы теплоснабжения здания с заменой отопительных приборов, замена теплового пункта на автоматизированный, замена системы водоотведения и водоснабжения с заменой сантехнического оборудования и санитарных приборов.

- Очень качественно и дело даже не в вопросах экономии, потому что мы и теплоснабжение, и водоотведение сделали, заменили все окна. Речь идёт о том, что это самое дорогое, что у нас есть — это наши юные замечательные маленькие мурманчане, и садик абсолютно готов к приему детей. Действительно, очень все здорово, очень красиво, со вкусом, удобно и только слова благодарности подрядчику, — поделился Игорь Морарь.

В помещениях пищеблока, прачечной, туалетных, умывальных и буфетных выполнена замена кафельной плитки на стенах и полах, частично выполнен косметический ремонт стен и замена линолеумного покрытия. В рамках программы «Теплое окно» произведена полная замена оконных блоков.

Также выполнены работы по частичному ремонту кровли, ремонт системы вентиляции в помещениях, а также установлена система видеонаблюдения.

— Сейчас мы готовимся к новому учебному году — будем облагораживать нашу территорию. В будущем планируем также сотрудничать с Домом молодёжи и украсить фасад рисунком, — рассказала и.о. заведующей МАДОУ № 112 Юлия Еремина.

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