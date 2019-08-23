В Мурманске продолжается подготовка к спортивно-культурному фестивалю «Гольфстрим»

Сегодня состоялся пробный старт спортсменов, которые будут преодолевать Кольский залив в рамках традиционного заплыва. Тревожные службы отработали взаимодействие с координатором соревнований и главным судьей. Специалисты в соответствии с картой приливов и отливов составили расписание турниров.

– Соревнования в столь холодной воде по праву можно считать экстремальной нагрузкой на организм, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева. – Каждого участника будет сопровождать лодка со спасателями, которые в любой момент смогут извлечь человека из воды, самое главное – обеспечить безопасность спортсменов.

Заплыв через Кольский залив является одним из самых зрелищных видов программы фестиваля спорта «Гольфстрим». В этом году планируется участие более 40 спортсменов из России и иностранных государств.

Также на месте основных стартов фестиваля, в районе Кольского моста, состоялось выездное совещание. В мероприятии приняли участие представители администрации города, полиции, МЧС.

– В этом году «Гольфстрим» охватит сразу несколько площадок города Мурманска, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, – Будет задействован центральный стадион профсоюзов, стадион «Строитель», а Пять Углов, впервые, превратиться в полноценную интерактивную зону. Там же, на главной площади города, состоится награждение победителей и призеров фестиваля.

Напомним, спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» состоится 7 сентября. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.