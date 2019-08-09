В Мурманске продолжается программа по замене окон в образовательных учреждениях «Тёплое окно»

Всего за период действия проекта с 2014 было обновлено более 10 тысяч оконных блоков в детских садах, школах и поликлиниках. В этом году он охватит 23 учреждения.

– В ДОУ № 7 произведена комплексная замена оконных блоков в двух зданиях: № 66 и 78 по проспекту Ленина. В 2020 году запланирована замена окон в третьем корпусе, расположенном на улице Егорова, 2, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран.

Также в этом году в городе стартовала новая программа – по ремонту фасадов школ и детских садов. Уже утвержден перечень объектов, которые будут обновлены, ведется разработка проектной документации. Корпус детского сада № 7, расположенный на улице Егорова, 2, включен в список первоочередных.

В детском саду № 7 создано 11 групп для 260 воспитанников. Коллектив учреждения – победитель Всероссийского конкурса сайтов в образовании «Сайты – 2017», муниципальных конкурсов «Ступеньки мастерства - 2018», «Педагогический триумф – 2018» в номинации «Педагог-психолог Мурманской области».