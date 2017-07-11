В Мурманске продолжается работа по модернизации улично-дорожной сети и развитию транспортной инфраструктуры

Для удобства горожан в областном центре появится новая остановка общественного транспорта. Это связано с изменением маршрута № 7Т.

– По обращению мурманчан, проживающих в районе проезда Ледокольного, этот маршрут будет продлен. Интервал движения первоначально составит 25–28 минут, затем будет проводиться исследование пассажиропотока, чтобы добиться максимального комфорта для горожан, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Чтобы обеспечить транспорту необходимые условия, специалисты «Управления дорожного хозяйства» обустраивают новый подъездной карман в районе Нагорного проезда. Рабочие уже соорудили ливневую канализацию и начали установку колодцев и бортового камня.

– После устройства щебеночного основания мы приступим к завершающему этапу работ – укладке асфальтобетонного покрытия, – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.

Планируется, что автобус № 7Т изменит путь следования с 14 июля.