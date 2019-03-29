В Мурманске продолжается реализация большой городской программы по модернизации учреждений молодёжной политики

Всего в городе 11 структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров», у каждого из которых свое направление работы.

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход капитального ремонта помещений молодежного центра «Поиск» (ул. Виктора Миронова, 8).

Масштабный ремонт стартовал в 2018 году. На сегодняшний день уже осуществлен монтаж системы вентиляции, охранно-пожарной сигнализации, монтаж сетей электроснабжения и освещения, реечного потолка, выполнены частичная отделка стен декоративной штукатуркой и облицовка полов керамической плиткой.

— С прошлого года здесь произведен огромный объем работы, начиналось все с проектирования, сегодня мы видим, что подрядчик приступил к отделке — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Мы продолжаем двигаться вперед в единожды принятом направлении — в каждом микрорайоне открывать удобный, комфортный, интересный клуб для мурманчан. Первым таким местом стал Дом молодёжи на улице Орликовой. И сегодня молодые люди, которые занимаются на базе учреждения, успешно представляют город Мурманск в играх КВН самых разных уровней, демонстрируют большие успехи в юкигассен.

— Разница между тем, что было и тем, что нас ждет, видна даже на этом этапе. Мы уверены, что здесь будут созданы отличные условия для занятий спортом и танцами, а само место будет популярно не только у молодежи этого микрорайона, но и всего города, — поделилась глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Основные помещения структурного подразделения предназначены для спортивных занятий: тренажерный зал, просторный фитнесс-зал, раздельные технически оснащенные душевые, раздевалки, зал для мероприятий, где возможно проведение показательных выступлений творческих и спортивных коллективов.

Зал для мероприятий планируется оборудовать сборно-разборным подиумом, световыми прожекторами, современным звуковым оборудованием.

Важно, что в рамках капитального ремонта будут проведены работы по организации доступности центра маломобильным категориям населения и инвалидам.