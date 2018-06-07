В Мурманске продолжается реализация городского проекта «Тёплое окно»

В этом году новые оконные блоки установят в 14 детских садах. Ремонтные работы проводятся во всех без исключения образовательных учреждениях. Ежегодно – весной и осенью – проводится осмотр всех зданий, формируются задачи, определяются приоритеты.

– Идет плановая работа, мы все вместе готовимся к новому учебному году, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – У нас большое количество объектов, и сжатые сроки – всего три месяца. Все идет согласно графику, поэтому 1 сентября мы встретим наших воспитанников во всех образовательных учреждениях.

В детском саду № 97 замена окон практически завершена. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению межпанельных швов, планируется ремонт лестничного пролета и пола в раздевалке. На первом этаже заведения появятся новые современные двери.

– Этот садик очень уютный, даже несмотря на то, что сейчас тут нет детей, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Знаю, что с ребятишками работает высокопрофессиональный коллектив педагогов, который использует самые современные инновационные технологии. Детский сад – призер и победитель различных областных и федеральных конкурсов.

Стоит отметить, что в этом образовательном учреждении работает группа для детей с нарушениями слуха. В новом учебном году помимо свежего ремонта юных мурманчан ждут новые современные игрушки, интерактивные доски и многое другое.