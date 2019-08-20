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Мурманская область. Арктика20.08.19 17:00

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На прошлой неделе стартовал  ремонт дорожного полотна по проезду Нагорному. Сегодня ход работ проверила глава муниципального образования город Мурманск.

– Эта дорога является важной транспортной артерией для всего города. Проезд соединяет «ленинградку» с проспектом Кольским, поэтому интенсивность движения на этом участке дороги  достаточно высокая, – прокомментировала Тамара Прямикова. – Чтобы минимизировать неудобства, все работы ведутся в ночное время суток. Ремонт идёт в соответствии с графиком, к началу сентября проезд будет полностью обновлен.

Уже выполнена разборка покрытия проезжей части, полностью произведено устройство первого слоя основания. В работе используется метод холодной регенерации (ресайклинг). Его применение позволяет сократить сроки реконструкции дороги, увеличить период межремонтной эксплуатации, повысить качество дорожной одежды. Производство работ методом холодной регенерации осуществляется без остановки движения.

 

 

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