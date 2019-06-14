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Мурманская область. Арктика14.06.19 08:00

В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Помимо общественных зон отдыха обновляются и дворовые территории. Один из объектов посетили депутаты Совета депутатов города Мурманска. Сегодня началось устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и нижнего слоя проезжей части.

— Все больше мурманчан интересуются проектом и хотят в нем участвовать. На практике мы видим, что потребности у всех жителей разные: кому-то нужна территория с детскими игровыми площадками, кому-то парковка. Жильцы этого дома решили, что им помимо подъездных путей и освещения достаточно небольшой зоны отдыха. Все это будет выполнено в рамках программы, — рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием к гражданско-правовому договору и сметной документацией. Техническим заданием предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, тротуаров, в том числе замена люков колодцев, а также ремонт наружного освещения,  установка урн и скамеек.

— Мы видели состояние этой территории до начала работ — во дворе были большие ямы. Жильцы собрались, подали документы и вот результат, — отметила глава муниципального образования города Мурманск Тамара Прямикова. — В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Мурманске будут отремонтированы дворовые территории во всех округах города

Обновляются и общественные зоны: сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина — там появится новая спортивная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция зоны отдыха Семёновского озера.

 

 

 

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