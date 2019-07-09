В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В 2019 году предусмотрено благоустройство 21 дворовой территории во всех округах заполярной столицы.

Среди прочих обновление затронуло и дворовую территорию возле дома №20 по улице Коммуны. Проектом благоустройства здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров, установка бортового камня и металлических пешеходных ограждений, устройство автомобильных стоянок, ремонт наружного освещения, посев газонов.

– Потребности у собственников жилья разные: детские площадки, парковки, газоны. Но главное, что решение жители дома принимали вместе и самостоятельно, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова.

Обновляются и общественные зоны: сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина — там появится новая спортивная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция зоны отдыха Семёновского озера.