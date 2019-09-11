В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города побывал в одном из дворов, ремонтируемых по этой программе.

Характер работ у дома № 33а по улице Шмидта капитальный: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, восстановление колодцев, установка пешеходных ограждений. На территории уже появилась детская площадка с качалками, горкой и песочницей. Идет ремонт наружного освещения: опоры уже установлены, в скором времени начнется монтаж светодиодных светильников. Также здесь появятся урны и скамейки, будет проведено озеленение территории.

– Сейчас выполняется устройство травмобезопасного покрытия детской площадки. Работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены до конца сентября, – прокомментировал Андрей Сысоев. – К подрядчику на данном этапе вопросов нет, однако сегодня появился ряд замечаний по благоустройству этой территории в целом. Ведь если мы приняли решение ремонтировать двор, нужно навести абсолютный порядок.

Так, глава администрации Мурманска обратил внимание на необходимость реконструкции пристройки у дома, которую должна выполнить управляющая компания. Кроме того, нужно разобраться с наличием лишних ограждений на территории, а также решить вопрос с покраской гаражных боксов. Соответствующие поручения были даны руководству Октябрьского административного округа города Мурманска и курирующим заместителям. Контрольный доклад о ходе их исполнения будет представлен Андрею Сысоеву уже на следующей неделе.