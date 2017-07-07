В Мурманске продолжается реализация проекта «Дорога в школу»

В Мурманске продолжаются дорожные ремонты. Сегодня депутаты горсовета в рамках традиционного объезда проверили ход работ по ремонту Кольского проспекта в районе дома № 160а. Этот участок обновляют в рамках проекта «Дорога в школу»: проезд ведет к детскому саду № 152.

– Нужно отметить, что проект «Дорога в школу» даёт результаты – за последние годы отремонтировано около 100 проездов к социально значимым учреждениям заполярной столицы, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Такая работа призвана обеспечить комфорт и безопасность горожан.

На участке полностью обновили полотно дороги, тротуары, рабочие установили новый бортовой камень и заканчивают благоустройство территории.

Общая протяженность городской дорожной сети Мурманска составляет 236 километров. В среднем в год ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров. Все планы по проведению ремонта дорог составляются с учетом пожеланий горожан. Этим летом уже завершены работы на улицах Домостроительной, Копытова, Лобова. Также запланирована модернизация системы освещения и обновление городских лестниц.