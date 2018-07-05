В Мурманске продолжается реализация проекта «Тёплое окно»

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда вчера проверил ход ремонтных работ в детском саду № 78. В учреждении производится замена оконных блоков по программе «Теплое окно». Также запланирован текущий ремонт.

В 2018 году по программе «Тёплое окно» запланирована замена оконных блоков в 14 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных во всех округах города. Всего за период действия программы с 2014 по 2017 год произведена замена почти 4000 оконных блоков в социальных учреждениях: детских садах, больницах и так далее.

— То, что сегодня делается — делается в первую очередь для наших детей. Самое главное, что благодаря этой программе дети меньше болеют — это основная наша задача. Выполняются и требования контрольных органов. Во-первых, оборудование эвакуационных выходов, которые нужно было адаптировать к этому немолодому зданию в соответствии с новыми требованиям, во-вторых, это замена окон и освещения — северяне много месяцев находятся под влиянием полярной ночи, поэтому условия должны быть комфортными, — отметил Андрей Сысоев. — Мы благодарны депутатам городского Совета, которые на последнем заседании этого сезона приняли поправки в бюджет города Мурманска и выделили дополнительные средства учреждениям на ремонтные работы. Благодаря этому решению мы можем сделать значительно больше, чем планировали в начале финансового года.

Летняя ремонтная кампания охватит не только детские сады, строительные работы пройдут практически во всех образовательных учреждениях города. Первоочередная задача — создание комфортных условий для обучения и воспитания юных мурманчан.