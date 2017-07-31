В Мурманске продолжается реализация программы «Тёплое окно»

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идет подготовка детского сада № 96 (ул. Академика Книповича, 49а) к новому учебному году.

В учреждении в рамках реализации программы «Тёплое окно» вместо устаревших оконных блоков установлено 63 новых современных стеклопакета. Кроме того, отремонтированы туалетные комнаты, проведены работы по восстановлению канализационного колодца.

– Модернизация образовательных учреждений ведется комплексно, – отметил Андрей Сысоев. – В планах на следующий год обновление въезда на территорию учреждения в рамках программы «Дорога в школу», а также капитальный ремонт кровли.

Напомним, всего в этом году в ходе программы «Тёплое окно» будут заменены оконные блоки в 12 образовательных учреждениях города Мурманска. Кроме того, во всех школах и детских садах ведутся масштабные работы по ремонту помещений, замене электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также продолжается обновление и приведение в порядок пришкольных стадионов и спортивных площадок.