В Мурманске продолжается реализация программы «Тёплое окно»

Городская программа направлена на замену старых окон в образовательных учреждениях на современные стеклопакеты.

Работа по установке новых оконных блоков проводится городскими властями ежегодно. Всего за период действия программы с 2014 года было обновлено более 10 тысяч окон в социально значимых учреждениях.

В этом году в рамках проекта стеклопакеты установили в 23 учреждениях, одно из них – МАДОУ № 127.

– В этом детском саду комплексно заменили все оконные блоки, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. – Здесь появились новые окна с режимами вентилирования и микропроветривания, устойчивые к санобработке, что особенно важно для дошкольного учреждения. Теперь маленьким мурманчанам будет еще теплей и уютней.

В прошлом году в МАДОУ № 127 выполнены работы по ремонту ограждения территории, ремонт системы отопления, ремонт полов, а также установлена система видеонаблюдения. Кроме того, приобретено новое современное оборудование для пищеблока.