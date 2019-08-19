В Мурманске продолжается реконструкция скверов

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова проверила ход реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Строительство идёт по графику, все материалы закуплены, – сказала Тамара Прямикова. – В настоящее время проведены подготовительные работы, после завершения реконструкции здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, урны, современная система освещения, видеонаблюдения.

Также ведутся серьезные работы по сохранению объекта культурного наследия – памятника С.М. Кирову.

– Над монументом трудится специализированная организация из Санкт-Петербурга. Памятник очистили, привели в порядок швы между гранитными плитами, в дальнейшем его обработают специальным составом, который защитит скульптуру от воздействия окружающей среды, – подчеркнул директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

– Облик Мурманска меняется, и это трудно не заметить. Каждый год проводится благоустройство общественных территорий, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран. – Сквер у памятника Сергею Мироновичу Кирову – один из четырех объектов, который обновится в этом году. Также реконструкция ведется в сквере возле научной библиотеки, на Театральном бульваре, на участке набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина».