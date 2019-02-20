В Мурманске продолжается снегопад, а ОНФ проводит рейды

Если дорожные службы Мурманска занимаются уборкой городских дорог и тротуаров в круглосуточном режиме, то ситуация с некачественной работой управляющих организаций в мурманских дворах опасна для пешеходов и автомобилистов.

Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле городских властей. Управления административных округов совместно с депутатами и представителями ОНФ регулярно проводят рейды по проверке качества работы управляющих организаций.

Сегодня такой внеплановый рейд прошел во дворе домов №№20-28 по проспекту Кирова. Со слов жильцов, незадолго до того как нагрянула комиссия, приехал грейдер и попытался привести территорию в порядок, но это не увенчались успехом, ведь в такой работе важен системный подход.

– Этот двор обслуживают несколько управляющих организаций, но ни одна из них не исполняет свои обязательства в полном объеме, – прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Жителям стоит в серьез задуматься о смене действующих компаний либо изменении способа управления домами, например, организовать ТСЖ.

С начала зимы только на территории Октябрьского округа проведено 826 проверок, составлено 166 актов об административных нарушениях, направлено 346 требований на устранение нарушений в адрес УК. На руководителей управляющих организаций наложены штрафы на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

– Хочется отметить своевременную и оперативную реакцию на перемену погодных условий городских дорожных служб вне зависимости от того, будний день или выходной, – рассказала член Регионального штаба Общероссийского народного Фронта в Мурманской области Светлана Рудакова. – Хотелось бы, чтобы все управляющие компании также относились к выполнению своих профессиональных обязанностей. И тогда наш город станет значительно чище и комфортнее.