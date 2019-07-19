В Мурманске продолжается строительство современных детских и спортивных площадок

Городские власти продолжают работу по строительству современных детских и спортивных площадок в парках и скверах, на пришкольных и дворовых территориях. В этом году в городе обновятся ещё 15 площадок. Так, у школы № 11 работы уже входят в завершающую стадию.

– В образовательном учреждении обучается более 600 детей, из них порядка 300 – ученики начальных классов, поэтому такая многофункциональная площадка необходима для младших школьников и ребят, занимающихся в группах продленного дня, – рассказала директор школы № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина.

В настоящее время уже установлено игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны, ведутся работы по укладке искусственного покрытия. Все оборудование сертифицировано, для безопасности юных мурманчан площадка покрыта резиновой крошкой, а в отдельных игровых зонах уложен дополнительный слой ударопоглощающего покрытия.

Напомним, за последние годы в областном центре построено 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.