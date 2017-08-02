В Мурманске продолжается строительство современных спортивных площадок

Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству стадиона школы № 20 (ул. Баумана, 40). Благоустройство территории образовательного учреждения ведется комплексно. Несколько лет назад был установлен корт с искусственным покрытием. Летом юные мурманчане здесь играют в подвижные игры, а зимой – в хоккей.

В этом году на стадионе появятся две площадки с тренажерами и спортивно-развивающим оборудованием, а также беговая дорожка. Строители уже приступили к работам. В настоящее время ведется подготовка основания спортивного объекта.

– Важно, что стадионом могут пользоваться не только учащиеся школы, но и жители близлежащих домов. Площадка будет огорожена, освещена в темное время суток. Завершить работы планируется к сентябрю, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Напомним, возрождение пришкольных стадионов было начато еще в 2011 году. Как показал опыт, бесплатные круглогодичные хорошо освещенные спортивные комплексы востребованы у горожан всех возрастов.

– Благодаря современным стадионам все больше мурманчан занимаются физической культурой, популярнее становится массовый спорт, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Работа по обновлению пришкольных стадионов, безусловно, будет продолжена.

На сегодняшний день модернизированы около 50 спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах. В этом году запланированы работы по обустройству стадионов при школах №№ 20, 23, 50, 53 и 56, а также игровых площадок у школ №№ 44 и 53, гимназии № 5.