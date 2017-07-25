Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по укладке искусственного покрытия на стадионе школы № 50 (ул. Капитана Орликовой, 35). В этом году здесь полностью обновится большое футбольное поле, на нем будет уложен искусственный газон, установлен новый спортивный инвентарь.

Обновление многофункционального стадиона началось в 2014 году, тогда здесь были построены две спортивные площадки с тартановым покрытием. Одна из них предназначена для занятий баскетболом и мини-футболом, а на другой установлены универсальные снаряды и тренажеры. В планах на следующий год – обустройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием.

– В Мурманске продолжается строительство современных спортивных площадок и стадионов, – рассказал Андрей Сысоев. – Как показал опыт, бесплатные круглогодичные, хорошо освещенные спортивные комплексы пользуются большой популярностью у горожан всех возрастов.

За летние месяцы обновятся еще 3 спортивных объекта на территориях школ №20 (ул. Баумана, 40), № 23 (пр-д Лыжный, 8), № 56 (ул. Георгия Седова, 8).

На сегодняшний день модернизированы более 50 спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах. Освещение и содержание этих спортивных объектов взял на себя муниципалитет, а пользоваться ими могут все желающие.