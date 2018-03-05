В Мурманске продолжается зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять»

На территории обновленного спортивного комплекса в жилом районе Росляково в воскресенье прошёл очередной спортивный праздник проекта «Родной двор — родной город», организованного комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирины Андреевой, с открытием обновленного стадиона у взрослого населения появилось больше возможностей для занятия спортом, а проект «Родной двор — родной город» как раз служит тому, чтобы показать мурманчанам, как весело и полезно можно проводить досуг под окнами дома — в собственном дворе.

Проект не теряет своей актуальности уже пятый сезон, из года в год становится все востребованнее.

— Основной задачей при запуске проекта было возрождение дворовых подвижных игр, чтобы юные мурманчане знали, чем можно с друзьями заняться на свежем воздухе, — рассказала Ирина Андреева. — Сегодня каждый двор борется за то, чтобы именно на его площадке проходил этот праздник. Людям очень нравится участвовать в таких воскресных мероприятиях именно в своем дворе — это отличная возможность познакомиться и пообщаться с соседями, весело провести время с детьми.

В 2018 году участников проекта ждут новые эстафеты, аттракционы, дворовые игры, интересные мастер-классы и показательные выступления спортсменов. По результатам командных конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты в упражнениях конкурса спортивных рекордов на каждом мероприятии награждаются призами и дипломами. Участниками могут стать все желающие мурманчане от трёх лет.