В Мурманске продолжают переделывать гостиницу в жилой дом

В Мурманске полным ходом идут работы по реконструкции здания бывшей гостиницы «Север». Акционерное общество «Север», которому в настоящее время принадлежит дом, осуществило перевод нежилых помещений в жилые. После проведения работ в нем появится 67 отремонтированных квартир для мурманчан, общей площадью 2500 квадратных метров.

В здании заменили сантехнику, установили новые оконные блоки. Сейчас рабочие выполняют замену электропроводки, обустройство полов, затем приступят к косметическому ремонту помещений.

– Верхние этажи уже готовы под отделку. Также будет выполнен ремонт кровли. Основную часть работ планируется завершить уже к лету этого года, – рассказал руководитель АО «Север» Виталий Кириллов.

Девятиэтажный дом, в котором располагалась гостиница «Север», был построен в 1987 году и первоначально использовался под общежитие для сотрудников машиностроительного предприятия оборонного комплекса «Севмаш». В 2007 году здание было переведено в статус гостиницы.