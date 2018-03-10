Мурманская область. Арктика10.03.18 16:10
В Мурманске продолжаются праздничные гулянья
Сегодня в жилом районе Росляково перед зданием ДК «Судоремонтник» состоялись народные гулянья.
Для гостей праздника была подготовлена интересная программа. Все желающие смогли принять участие в креативных мастер-классах, молодецких забавах, поиграть со сказочными персонажами.
Кроме того, мурманчанам был представлен яркий концерт с участием творческих коллективов заполярной столицы. На протяжении всего праздника артисты дарили гостям отличное настроение, позитив и радость от каждого выступления. Праздничные гулянья – одно из мероприятий фестиваля городской среды «Выходи гулять», в рамках которого на общественных пространствах и дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.
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Zviygincew
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А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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